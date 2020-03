Poemas ao ouvido? A Casa Fernando Pessoa faz leituras por telefone

O telemóvel serve, de facto, para um sem-número de coisas tornando-se quase numa extensão do próprio corpo, mas nestas alturas até uma simples chamada ganha outra dimensão. A Casa Fernando Pessoa mantém viva a missão de apregoar a poesia e agora fá-lo com chamadas lendo um pequeno texto ou um poema ao ouvido de alguém. Só precisa de se inscrever.

A iniciativa quer fazer chegar a poesia a todos, mesmo às “pessoas que não estão ligadas a este ecrã”, anuncia a Casa na sua página de Facebook. Os telefonemas são feitas durante os dias úteis, sempre a partir das 16.00, por parte da equipa da Casa Fernando Pessoa, que apesar de longe das pessoas estão #ligadospelapoesia – o mote em tempos de isolamento.

Para receber uma chamada poética basta inscrever-se através de uma chamada ou sms 91 434 2537, entre as 10.00 e as 14.00.

Também no seu site, a Casa Fernando Pessoa disponibiliza ainda um passeio sonoro pela Lisboa de Fernando Pessoa. São 15 episódios, que seguem uma ordem temporal e temática, que atravessam geograficamente a Lisboa pessoana, com histórias da vida pessoal do poeta, muita literatura e poesia à mistura.

O espaço tem levado programação para a rua e a outras instituições culturais da rede EGEAC, uma vez que se encontra de portas fechadas desde Março de 2019. Estão em curso algumas obras no edifício para fazer surgir um novo projecto museográfico.

