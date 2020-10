Pólo Gastronómico Alcântara-Terra: uma nova rota de sabores por descobrir

A ideia nasceu durante o desconfinamento, num dos passeios de Adam Heller e Raquel Nicoletti com o seu filho de oito anos. Proprietários do Quimera Brewpub, na Rua Prior do Crato, aperceberam-se da beleza da zona e sonharam dar a conhecer ao resto da cidade o pólo gastronómico de Alcântara-Terra. O resultado? Uma rota dos sabores com direito a mapa e a 10% de desconto por visita para quem aceitar o desafio.

“Queremos mesmo trazer as pessoas para a rua, porque quando tivemos esta ideia estávamos a passear e percebemos o quão bonito é o bairro e quantos estabelecimentos estavam abertos à espera de clientes, num momento em que era crucial”, esclarece ao telefone Raquel Nicoletti. “A ideia é esta campanha durar três meses e voltarmos a renovar o projecto com mais estabelecimentos e talvez até com restaurantes fora da zona de Alcântara-Terra.”

Pólo Gastronómico Alcântara-Terra

Ao todo são 16 estabelecimentos da área da restauração, localizados entre a Praça da Armada e o Largo do Calvário, e um único mas importante objectivo: promover os sabores de uma zona lisboeta, de interesse turístico e histórico, a que a brasileira Raquel Nicoletti se refere como “um pólo de criações e produções gastronómicas de alta qualidade”.

Para descobrir o roteiro, bastará visitar um dos espaços parceiros, como a gelataria Nivà (Rua Prior do Crato, 40) ou o restaurante Zanzibar (Praça da Armada, 36), onde receberá um mapa com as diferentes ofertas, desde cervejarias artesanais a cozinhas internacionais. A partir daí é fazer todo o percurso recomendado e usufruir de um desconto de 10% em cada visita.

