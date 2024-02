Ponte 25 de Abril fecha ao trânsito na madrugada de domingo

Quem quiser deslocar-se entre a Margem Sul e Lisboa (ou no sentido contrário) na madrugada de domingo, 18 de Fevereiro, terá de pensar numa alternativa à Ponte 25 de Abril, que estará vedada ao trânsito entre a meia-noite e as 07.00. Em causa está a continuação dos trabalhos "nas juntas de dilatação do tabuleiro rodoviário do viaduto de acesso norte", depois de uma primeira intervenção a 28 de Janeiro, conforme comunicou a Infra-Estruturas de Portugal (IP), citada pelo jornal Público.

As alternativas são, assim, a Ponte Vasco da Gama e as ligações fluviais operadas pela Transtejo Soflusa, com o último percurso entre o Cais do Sodré e Cacilhas a acontecer à 01.40 e no sentido contrário à 01.20. Já as ligações entre o Seixal e Lisboa terminam às 21.00 e 21.30 (hora de saída do Cais do Sodré). A última conexão com o Barreiro acontece às 02.00 (no sentido Barreiro-Lisboa, a última viagem faz-se à 01.30). Para quem pretende deslocar-se até ao Montijo ou Trafaria, os últimos barcos saem de Lisboa às 21.30.

