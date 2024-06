Por uma manhã, o Mercado 31 de Janeiro ganha um bar de cocktails (grátis)

Entre as 11.00 e as 13.00, os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa dão a provar cocktails de fruta.

No Mercado 31 de Janeiro, a fruta não só é fresca, como também se serve directamente no copo. Este sábado, se passar por lá, pode contar com uma degustação de cocktails de fruta.

A iniciativa é organizada pela Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa em conjunto com os comerciantes do mercado, com vista a promover o comércio tradicional. No sábado, 22 de Junho, é entre as 11.00 e as 13.00 que terá a oportunidade de provar vários cocktails de fruta, confeccionados pelos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa.

Segundo o comunicado da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, este evento de degustação surge da aposta da instituição na humanização e em práticas inovadoras, de forma a estimular a paixão e criatividade no sector.

Mercado 31 de Janeiro (Picoas). 22 Jun. Sáb 11.00-13.00. Entrada livre

