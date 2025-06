Portadores de passe vão poder andar de trotinete, mas haverá mais zonas interditas

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai assinar este mês de Junho um contrato com os operadores de trotinetes para permitir que sejam usadas pelos detentores do passe Navegante, sem custos acrescidos, "até 200 minutos, cerca de 10 minutos por viagem". A medida foi anunciada pelo vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, em entrevista à Antena 1. "A nossa preocupação é que, cada vez mais, alguém que se movimente na cidade de Lisboa perceba que o passe Navegante é muito mais do que um passe do metro ou da Carris", declarou o autarca.

O executivo vai também mexer nas zonas interditas a trotinetes na capital, tanto em termos de circulação como de estacionamento. "Vamos reforçar as restrições em termos de circulação para reforçar a acessibilidade pedonal. Em relação ao estacionamento, também conseguimos melhorar. Queremos que passe haver uma visibilidade física dos limites dos lugares de estacionamento", afirmou o responsável. A data de implementação da medida ainda não foi anunciada, mas, segundo o autarca, será proibido circular em zonas exclusivamente pedonais, jardins e faixas BUS, bem como em "artérias rodoviárias centrais", especificou o responsável, dando o exemplo das faixas centrais da Avenida da Liberdade.

O alargamento das proibições de circulação a mais zonas da cidade havia sido anunciada pela CML em Maio, ao jornal Público, mas ainda sem detalhes sobre a decisão. O mesmo jornal questionava, na altura, o facto de a autarquia ainda não ter avançado com o Regulamento de Mobilidade Suave Partilhada, prometido em 2022.

Mais faixas BUS na cidade?

Na mesma entrevista à Antena 1, Anacoreta Correia frisou que a Câmara está "a trabalhar no reforço dos corredores BUS" em Lisboa, sem, no entanto, se comprometer com prazos ou metas. "Não gostamos de fazer promessas", referiu o autarca, reiterando, porém, a existência de "vários projectos de corredores segregados" no município.

O projecto anunciado mais recentemente foi o do eléctrico 16, que ligará o Terreiro do Paço ao Parque Tejo, em 2028. Por revelar estão os planos para o chamado LIOS Ocidental, entre Alcântara e Oeiras, mas o projecto, garante agora o vice-presidente, será apresentado "proximamente".

Também a Norte, a zona do Lumiar estará sob o foco dos responsáveis da CML pela mobilidade, já que "algumas carreiras teriam um grande ganho, na quantidade de pessoas que servem, em termos de eficiência". "O investimento dos transportes em canal dedicado vai mudar bastante a cidade", rematou o responsável.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp