Portugal ao Vivo: 40 espectáculos no Porto e Lisboa para apoiar a cultura

Xutos & Pontapés, Jorge Palma, Rui Veloso, Mariza, Camané, Carminho, The Gift e Dino D'Santiago são alguns dos nomes que vão actuar no Pavilhão Rosa Mota (Porto) e no Campo Pequeno (Lisboa) no evento Santa Casa – Portugal ao Vivo.

Entre 31 de Outubro e 19 de Dezembro, o evento Santa Casa Portugal ao Vivo vai contar com um total de 40 espectáculos – 20 em Lisboa, no Campo Pequeno, e 20 no Porto, no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota. O objectivo é contribuir para a retoma do meio cultural em Portugal.

Sob o mote “20 20 Cultura para todos”, o evento será produzido pela Everything is New e a PEV Entertaiment, para voltar a trazer a cultura ao dia-a-dia de todos os portugueses, promovendo o reencontro entre o público e alguns dos maiores nomes da música e da comédia nacional.

No Porto, os espectáculos arrancam com os Xutos & Pontapés, a 31 de Outubro. Em Novembro é a vez de Paulo Gonzo (6), Aurea (7), Fernando Rocha (8), Jorge Palma (13), Diogo Piçarra (14), Mafalda Veiga (20), Plutonio (21), Dino D'Santiago (22), Carminho (27), Rui Veloso (28), Camané e Mário Laginha (30). Seguem-se, em Dezembro, os Amor Electro (1), Richie Campbell (4), David Carreira (5), Fernando Daniel (11), Mishlawi (16), Moonspell (17), Anjos (18) e Mariza (19).

Em Lisboa, o primeiro a subir ao palco do Campo Pequeno será Plutonio, a 31 de Outubro. Em Novembro actuam Jorge Palma (6), Paulo Gonzo (7), Carminho (14), Fernando Rocha (15), Branko (20), Rodrigo Leão (21), Richie Campbell (22), César Mourão (27), Mariza (28) e Aurea (30). Por último, Dezembro conta com Os Quatro e Meia (4), Camané e Mário Laginha (5), David Carreira (6), The Gift (7), Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco (8), Anjos (11), Fernando Daniel (12), Mishlawi (13) e Rui Veloso (18).

O uso de máscara será obrigatório e todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento entre os espectadores que não façam parte do mesmo agregado. De modo a evitar congestionamento entre pessoas, as entradas e saídas terão circuitos próprios.

Os bilhetes já estão à venda online, na Fnac, El Corte Inglés, Worten e Agência ABEP.

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal