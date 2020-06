Portugal foi o primeiro país europeu a receber o novo selo “Safe Travels”

O selo “Clean & Safe” foi lançado pelo Turismo de Portugal há cerca de dois meses. Agora, o World Travel and Tourism Council (WTTC) criou o “Safe Travels”, o primeiro selo de garantia mundial para destinos e empresas turísticas, desde hotéis até companhias aéreas. O objectivo é reconhecer o cumprimento de protocolos de saúde e higiene e proporcionar confiança a todos os viajantes. Portugal já tem este “carimbo” e foi o primeiro país da Europa a receber a distinção.

“Portugal foi pioneiro no lançamento do selo Clean & Safe. Este selo do WTTC vem premiar o esforço que foi feito por todos”, segundo a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. “O melhor destino do mundo é também entendido como o mais seguro a nível mundial.”

O novo selo, criado em parceria com a Organização Mundial de Turismo e projectado para recuperar a confiança dos consumidores em todo o mundo, é gratuito e pode ser pedido por governos, mas também por empresas, como restaurantes, hotéis, companhias aéreas ou operadores turísticos, por exemplo. Neste sentido, além de distinguir destinos, reconhece também negócios que respeitem protocolos globais. Estes variam consoante a tipologia da empresa e podem ser consultados no site do WTTC.

Para efectuar a candidatura, as empresas devem certificar-se que já implementaram os protocolos necessários, enviar um e-mail (safetravels@wttc.org) para que possam ser validados e preencher o formulário disponível. Depois serão redireccionadas para uma página onde poderão descarregar o selo, acrescentando o próprio logótipo. Uma vez atribuído, devem usar o hashtag #SafeTravels sempre que fizerem publicações nas redes sociais.

+ Selo “Clean & Safe” já chega a restaurantes e alojamentos locais

Share the story