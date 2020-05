Portugal verde no mapa arco-íris 2020

Segundo os últimos dados lançados pela ILGA europeia, Portugal está na zona verde dos países do Rainbow Map, um ranking europeu em função das leis e políticas de igualdade LGBTI.

Com 66%, Portugal tem a mesma classificação do Reino Unido e Finlândia, mas é ultrapassado por Malta (89%), Bélgica e Luxemburgo (73%), Dinamarca e Noruega (68%) e por Espanha (67%). A Turquia (com 4%) e o Azerbaijão (2%) são os países com pior classificação no ranking.

Portugal desceu 1% em relação ao ano interior, o que de acordo com a ILGA Portugal pode significar um “retrocesso no reconhecimento legal de direitos das pessoas LGBTI em várias regiões do continente”.

A associação considera que a “Europa está globalmente melhor que em 2012, mas ainda há um longo caminho a percorrer”, escrevem.

De acordo com os resultados do inquérito também agora lançado pela Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, 68% dos portugueses que responderam consideram que o preconceito e intolerância desceu nos últimos 5 anos em Portugal. Ainda assim, mais de metade (57%) dizem evitar “frequentemente ou sempre” andar na rua de mãos dadas com o parceiro do mesmo sexo.

