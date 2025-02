Post Malone vai actuar em Lisboa já este ano

O concerto marca o regresso do rapper a Portugal, depois de ter estado no Rock in Rio Lisboa, em 2022.

Post Malone está de volta a Portugal. O rapper norte-americano e voz de “White Iverson” vai subir ao palco do Estádio do Restelo, em Lisboa, a 14 de Setembro, num concerto que faz parte da The Big Ass World Tour, a maior digressão do artista até à data.

O nova-iorquino vem apresentar o mais recente álbum, F-1 Trillion, lançado em Agosto do ano passado, a primeira aventura do artista no universo country, e que conta com colaborações com Dolly Parton, Hank Williams Jr., Morgan Wallen ou Tim McGraw.

A última vez que Malone esteve em Portugal foi em 2022, no Rock in Rio Lisboa. Neste concerto em nome próprio – que encerra a etapa europeia da tour – vem acompanhado por Jelly Roll, que fará a primeira parte do espectáculo.

A carreira de Post Malone tem sido marcada pela versatilidade. Depois de ter feito nome no mundo do hip hop, o artista tem expandido o reportório explorando o country ou o rock.

https://x.com/latenightercom/status/1890611804029526192

Além de ter feito uma canção que conta com Ozzy Osbourne, “Take What You Want”, durante o programa de celebração dos 50 anos do Saturday Night Live, o rapper juntou–se aos membros sobreviventes dos Nirvana para interpretar “Smells Like Teen Spirit”. Já em 2020, Post Malone tinha feito um livestream de mais de uma hora a tocar Nirvana (com o baterista de Blink-182, Travis Barker).



Os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, ao meio-dia, através do site da Live Nation. Ainda não foram divulgados os preços, mas já é possível fazer o registo para a pré-venda.

