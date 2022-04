Poster sai à rua em Julho, mas antes há duas open calls

A 7.ª edição do Poster Mostra, um festival de “arte e palavra” em torno do mais antigo meio publicitário, sai às ruas de Marvila, percorrendo a Rua do Açúcar e o Largo Poço do Bispo entre 2 de Julho e 2 de Setembro. O programa vai integrar criativos de várias áreas, como Hugo van der Ding, a chef Filipa Gomes, a artista plástica Graça Paz e o estúdio de Arquitectura Fala. Mas antes estarão em curso duas open calls, entre 2 de Maio e 2 de Junho, que são um convite à livre expressão criativa e artística.

“Sentimos como se fosse o primeiro, com a mesma vontade”, afirma o director artístico do Poster e do Departamento, Bruno Pereira, que reforça a intenção original do festival de “derrubar estigmas” em relação ao acesso à cultura. Abertas a todos, com ou sem formação artística, as open calls vão ocorrer em simultâneo e o objectivo é, como sempre, revelar talentos e transformá-los em posters.

Para a Open Call Poster, os requisitos são os habituais: o tema é livre e podem ser enviados trabalhos que se apliquem ao formato de um poster, sejam palavras, fotografias, desenhos ou mix media. Já a Open Call Sandeman, agora na sua 2.ª edição, é um convite a mergulhar no rico património iconográfico da marca de vinhos do Porto, inspirando-se em desenhos, pinturas, objectos, referências gráficas e outros trabalhos que fazem parte do imaginário colectivo.

De entre todos os trabalhos enviados, 17 saem vencedores, depois de uma avaliação do júri composto pelo Departamento, entidade que, além de responsável pela organização do festival, actua na disseminação e dinamização de cultura de livre acesso. Os artistas escolhidos, juntamente com outros 20 convidados, verão as suas obras expostas nas paredes de Marvila.

Rua do Açúcar e Largo do Poço do Bispo, Marvila. 3 Jul-3 Set. Entrada livre.

