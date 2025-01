Praça de Espanha: instalação de elevadores obriga a fechar um dos acessos ao Metro

Com o objectivo de “reforçar as condições de mobilidade e proporcionar uma estação mais acessível e moderna”, o átrio Norte da estação da Praça de Espanha foi encerrado para obras. Em causa está a instalação de dois elevadores naquela entrada, cuja reabertura está prevista apenas para o terceiro trimestre de 2025.



Durante o período de obras, a cabine de bilheteira será deslocada para o átrio Sul, localizado junto ao Parque Urbano, onde todos os serviços habituais estarão disponíveis para os passageiros. A intervenção, lê-se num comunicado, “insere-se no programa de remodelação e modernização que o Metropolitano de Lisboa tem vindo a concretizar, no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, com o objectivo de garantir a acessibilidade e mobilidade para todos os seus clientes”.



De modo a facilitar a circulação, a Metropolitano de Lisboa vai instalar sinalética no cais e no átrio Sul da estação, indicando os novos percursos viáveis.



Em resposta à Time Out, por escrito, a empresa esclarece que a obra, pelo seu grau de complexidade, implica “a reestruturação de salas técnicas e o desvio de infra-estruturas no subcais da estação”. “Para minimizar o impacto na operação diária”, continua, “estes trabalhos são realizados exclusivamente fora do período de exploração, entre as 02.00 e as 05.30”, condicionamentos que ditam a longa duração do projecto.



A transportadora acrescenta que “a intervenção será realizada quase totalmente no interior da estação, com excepção da instalação do elevador à superfície”. “As intervenções na superfície, incluindo a abertura da caixa do elevador e o alargamento da galeria da estação, já foram realizadas no âmbito de um protocolo entre o Metropolitano de Lisboa e a Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana E.M., S.A. (SRU). Cabe agora ao Metropolitano instalar o equipamento e concluir os acabamentos finais”, sublinha.



“Apesar da implantação de dois estaleiros que ocuparão parte dos passeios”, continua a empresa, “será garantida a passagem pedonal e o acesso aos edifícios adjacentes, minimizando os impactos para a comunidade local”.



A obra funcionará 24 horas por dia, em função do planeamento da obra, com maior incidência durante os primeiros meses.



