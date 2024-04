Praça do Fonte Nova é parque de diversões durante três dias

A iniciativa Benfica Com (Vida) está de volta à Praça do Fonte Nova entre 5 e 7 de Abril. Durante três dias, das 10.00 às 20.00, a programação gratuita promete dar muito que fazer às famílias. Além de música, gastronomia e animação de rua, conte com atracções para os mais novos, como insufláveis, e propostas para toda a família, desde aulas de dança até uma exposição de automóveis clássicos.

O comércio local vai estar representado através do Mercado de Moda e Design, no qual participam vários estabelecimentos do bairro de Benfica. Haverá também um Mercado de Produtos Regionais e oferta de comida de rua. Mas o grande destaque é, segundo a Junta de Freguesia de Benfica, a Feira do Vinil, que se realiza no sábado e domingo, com a venda de LPs, singles, raridades, acessórios e equipamentos. No domingo, dia 7, realiza-se também um encontro de automóveis clássicos, com organização a cargo do grupo Clássicos Portugal.

No sábado, está ainda previsto um bailado infantil às 11.30, seguido de demonstrações de Jiu Jitsu para toda a família (a partir das 14.00), danças urbanas (a partir das 14.30) e um desfile de moda (15.30). Já à tarde, a partir das 17.30, há apresentações das escolas de dança Zaranda, Clube Andaluz e Joana Machado.

No domingo, além da exposição de automóveis, está marcada uma aula de zumba (11.30) e espectáculos do Grupo de Danças e Cantares do Minho (15.00) e da Banda Filarmónica SMUP (17.00).

Praça do Fonte Nova. Sex-Dom 10.00-20.00. Entrada livre

