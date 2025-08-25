Praia das Maçãs recebe concertos de Luís Represas, Bateu Matou e Herman José

A partir desta quarta-feira, as Festas da Senhora da Praia animam a Praia das Maçãs, em Sintra. Durante cinco dias, esperam-se concertos, insufláveis, street food e animação de rua.

Sintra despede-se de Agosto com uma tradição que celebra 132 anos de devoção e cultura popular. As Festas da Senhora da Praia, na Praia das Maçãs, arrancam já esta quarta-feira, 27, e estendem-se até domingo, 31. Os concertos são o ponto alto do programa, que também inclui animação de rua, bancas de street food, insufláveis, um carrossel e as especialidades dos restaurantes locais, onde não faltará a muito apreciada sopa de marisco. A entrada é gratuita.

Durante cinco dias, a Praia das Maçãs será animada por concertos, sempre a partir das 20.00. As festividades em honra de Nossa Senhora da Praia arrancam na quarta-feira, dia em que Luís Represas, o cabeça de cartaz, sobe ao palco pelas 22.00. Na quinta-feira, 28 de Agosto, é a vez dos Bateu Matou porem a praia a dançar. Na mesma noite, a partir da meia-noite, Blaya e Progressivu partilham a mesa de mistura.

Sexta-feira é dia de tributo a Tina Turner, mas também da festa Remember Maria Bolachas, uma evocação da mítica discoteca da Praia das Maçãs. Sábado fica reservado aos ritmos latinos, já que os cabeça de cartaz são a banda La Tremenda Sonora. No domingo a festa chega ao fim, mas não sem antes ter lugar a tradicional procissão, que começa às 17.00 e vai ao encontro do mar. Nessa noite, é esperada a actuação de Herman José & Quarteto, antecedida de El Chaparral DJ set e com direito a espectáculo dos Memo à Tuga para fechar o programa.

Praia das Maçãs (Sintra). 27-31 Ago. Qua-Sáb 20.00, Dom 16.00. Entrada livre

