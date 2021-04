Praias de Paço de Arcos e Caxias ganham Bandeira Azul

São 33 os critérios que têm de ser cumpridos para que seja hasteada a Bandeira Azul, símbolo de segurança, qualidade da água e boa gestão ambiental, além de equipamentos e serviços adequados. Para a época balnear 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu a Portugal mais 12 Bandeiras Azuis em relação a 2020, num total de 372 praias (distribuídas por 98 municípios), 16 Portos de Recreio e Marinas e 11 embarcações ecoturísticas.

Na AML, a bandeira será hasteada em 19 praias, mais duas do que na época balnear anterior, já que Paço de Arcos e Caxias cumpriram os critérios para se juntar ao grupo. A Bandeira Azul também vai permanecer no Porto de Recreio de Oeiras e na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, assim como nas embarcações II Odisseia e Esperança III, ambas da empresa Econauturismo que desenvolve passeios de barco na natureza.

Em Mafra, a Bandeira Azul foi atribuída às praias de Porto da Calada, São Lourenço, Ribeira de Ilhas, Algodio, Baleia, Foz do Lizandro-Mar; em Oeiras às praias da Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias; em Almada nas praias de S. João da Caparica, CDS - Santo António, Tarquínio-Paraíso / Dragão Vermelho, Praia Nova, Mata, Rainha e Sereia; e em Sesimbra nas praias da Lagoa de Albufeira - Mar e Moinho de Baixo - Meco.

"Em 2021, 'Ir à praia em Segurança' continua a significar mais do que ter cuidado com o mar ou com o sol, mantém-se a necessidade de cumprir todas as normas associadas ao combate à Covid-19, definidas pela DirecçãoGeral de Saúde. No entanto, estamos certos que, com o esforço e o cuidado de todos, a época balnear vai decorrer sem sobressaltos e os banhistas vão poder usufruir, em segurança das nossas praias e que Bandeira Azul vai continuar a sua missão: contribuir para a excelência das zonas balneares e trabalhar em prol da Educação Ambiental para a sustentabilidade", diz a associação em comunicado.

Portugal está na sexta posição entre os 53 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul, tendo em conta o número total de bandeiras distribuídas, mas é o segundo país com mais praias fluviais galardoadas. Entre as 372 praias anunciadas este ano, 330 são costeiras e 42 são fluviais.

