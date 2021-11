Prata Riverside Village recebe exposição de letreiros luminosos

Não há desculpa para perder este espectáculo de luz e nostalgia. A exposição “Brilha Rio” inaugura a 4 de Dezembro e ficará patente até 5 de Março de 2022. O projecto Letreiro Galeria volta assim a exibir alguns dos exemplares da colecção reunida ao longo dos últimos anos, desta vez no parque de estacionamento do Prata Riverside Village, em Marvila.

Inspirado no nome de um dos letreiros deste espólio, a exposição é composta por cerca de 70 letreiros comerciais do século XX. Mais uma vez, a grande atracção é mesmo a nostalgia dos antigos néons de Lisboa, cada vez mais escassos nos dias que correm.

O objectivo da exposição é contar uma parte da história da cidade ao resgatar nomes comerciais que, durante décadas, decoraram as fachadas urbanas e acompanharam a vida daqueles que passavam por lá. O projecto tem como propósito preservar a memória da Lisboa através destas pelas luminosas, considerados parte integrante a arquitectura da capital no século XX, mas não só.

Na exposição que agora inaugura, será possível ver tabuletas de vidro ou de plástico, néons, portas corta-vento, caixas de luz e letras em metal, retirados das fachadas após o encerramento do estabelecimento ou quando tomaram a decisão de substituir o letreiro antigo por impressões ou letras com sistema de LED.

A exposição foi organizada por áreas comerciais: cabeleireiros, sapatarias, vestuário, restauração, automóveis, oculistas e hotelaria, com peças provenientes das zonas de Lisboa, Porto, Almada, Carcavelos, Moscavide, Silves e Vila Franca de Xira.

Recorrendo à memória colectiva – visual e emocional – o projecto tem letreiros icónicos como o da Casa Frazão, na Rua Augusta, da sapataria Cerimónia, na Rua Alexandre Herculano, ou da mítica Pastelaria Suíça, no Rossio, entre muitos outros.

Rita Múrias e Paulo Barata, fundadores do projecto Letreiro Galeria, fazem a recolha destes objectos desde 2014 e têm armazenados mais de 250 letreiros que, de outra forma, teriam sido destruídos.

Recentemente foi salvaguardado na colecção uma das “pérolas de Lisboa”, da autoria de Fernando Bento, ilustrador e autor de banda desenhada. Trata-se de um painel de desenhos publicitários dos combustíveis BP que, durante 60 anos, esteve numa garagem da Rua Rodrigues Sampaio.

“Desde o início do projecto, temos vindo a lutar pela preservação deste património e para arranjar um espaço permanente para fazer um museu ou armazém expositivo. Esperamos que esta exposição consiga transmitir, mais uma vez, a importância que este projeto tem para a cidade de Lisboa”, referiram os fundadores em comunicado à imprensa.

Esta não é a primeira vez que a Prata Riverside Village recebe iniciativas de expressão artística. “Estamos muito satisfeitos por uma vez mais ceder as instalações do Prata Riverside Village para dar palco a importantes projetos de expressão artística, como é o caso da exposição ‘Brilha Rio’ que permite a todos que a visitarem uma viagem no espaço e no tempo da história e urbanismo da cidade de Lisboa”, afirma em comunicado Luís Gamboa, da VIC Properties, promotora responsável pelo Prata Riverside Village.

Prata Riverside Village, Rua G à Rua Fernando Palha (parque de estacionamento). Sex-Dom 15.00-20.00, de 4 de Dezembro a 5 de Março.