Maninho e Marisa Liz venceram o prémio de melhor canção do ano, por “Garota”. Toy, Dillaz e Ana Lua Caiano também saíram do Coliseu de prémio na mão.

Com a promessa de celebrar o melhor que se faz na música portuguesa, os Prémios Play foram entregues esta quinta-feira, 3 de Abril, no Coliseu dos Recreios. À sétima edição, premiou artistas como Dillaz, Slow J, Calema, Bluay, Toy e José Cid, distinguido com o Prémio Carreira.

O veterano que nos ofereceu desde canções populares, como “Cabana Junto à Praia”, a um épico disco de rock progressivo, 10.000 Anos Depois entre Vénus e Marte, ou a influentes canções de rock psicadélico, com o trabalho que desenvolveu com os Quarteto 1111, recebeu o galardão das mãos do apresentador de televisão Júlio Isidro e do secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos.

Cid elogiou o bom estado da nova geração da música portuguesa e recordou o trabalho que tem sido trilhado ao longo destas décadas. “Na nossa geração deixámos um legado que vocês souberam muito bem apresentar”, disse, recordando ainda “aquele que foi o maior cantor do mundo da sua geração, que já partiu: José Afonso”, sugerindo que este devia ser candidatado “a um prémio Nobel da poesia e da música”.

Entre quem estava nomeado para as diversas categorias competitavas da noite, Dillaz destacou-se ao vencer na categoria de Melhor Álbum com O Próprio; assim como os Calema, ao arrecadarem, pelo terceiro ano consecutivo, o título de Melhor Grupo.

Slow J e Bárbara Bandeira – que foi a primeira a actuar durante o evento – foram distinguidos como Melhor Artista Masculino e Feminino, respectivamente. Ambos os artistas venceram este galardão pelo segundo ano seguido.

O título de Artista Revelação foi entregue a Bluay, superando Bandidos do Cante, Buba Espinho e Iolanda.

O Prémio da Crítica – cujo vencedor é escolhido por um painel de jornalistas da área da música – foi para Ana Lua Caiano, pelo seu disco de estreia Vou Ficar Neste Quadrado. Já a única categoria decidida pelo público, a de Canção do Ano, foi para "Garota", de Maninho com Marisa Liz.

O Prémio de Música Popular e Ligeira foi entregue a Toy, pelo tema "Vou Beijar na Boca". Ao receber a distinção, o cantor recordou que o último prémio que tinha recebido na RTP datava de 1990, no Festival da Canção. "Gostava de ter mais prémios, mas para poder trocar todos pela paz na Palestina e pela paz na Ucrânia", afirmou.

O galardão de Melhor Álbum de Fado foi atribuído a Camané, com Ao Vivo no CCB – Homenagem a José Mário Branco. No campo do jazz, Eduardo Cardinho saiu vencedor com Not Far From Paradise, e Pedro Lima levou para casa o prémio de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita pelo trabalho Talkin(g) (A)bout my Generation. "Laurinda", dos Karetus, com Vitorino e iolanda, realizado por Aidan Kless, venceu o prémio na categoria de Melhor Videoclipe; o Prémio Lusofonia ficou com "Cavalinho", de Pedro Sampaio e Gasparzinho.

