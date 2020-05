Prepare os tacos de golfe, o Oitavos Dunes reabriu

O campo de golfe na Quinta da Marinha, em Cascais, reabriu com horário de Verão.

Com o fim do estado de emergência, o regresso à normalidade faz-se passo a passo. E o mesmo acontece com a realização de actividade física no exterior. Ainda não é permitida a prática de desportos colectivos, mas as modalidades individuais – como o ténis ou o golfe – podem voltar a ser praticadas, sem a utilização de duches e balneários. O Oitavos Dunes, localizado na Quinta da Marinha, e considerado um dos melhores 100 campos de golfe do mundo pela revista Golf Magazine, reabriu esta terça-feira para permitir a prática a todos os amantes da modalidade.

O campo de 18 buracos, que se estende ao longo de seis quilómetros, tem vista para o mar e para a Serra de Sintra, e foi projectado, em 2001, por Arthur Mills, um dos mais reconhecidos arquitectos de campos de golfe.

Está em vigor o horário de Verão, abrindo as portas aos golfistas a partir das 07.30 e encerrando às 20.30. Caso queira regressar às tacadas, deverá fazer marcação prévia através do site.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story