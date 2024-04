Prepare-se para se vestir à época. Há Feira Medieval em Maio

Costuma acontecer no Verão, em Julho, mas este ano chega mais cedo. A Feira Medieval de Benfica arranca no Dia do Trabalhador, 1 de Maio, e prolonga-se até domingo, 5. Aos visitantes, pede-se que entrem no espírito da Idade Média – vestindo-se à época, por exemplo. Com entrada gratuita, a programação inclui o habitual mercado, com tavernas e bancas de artesanato, bem como jogos tradicionais, animação de rua e bailias do oriente e da corte.

As portas abrem às 12.00 de quarta-feira, 1 de Maio, com a inauguração do mercado, mas a abertura do acampamento, com demonstração de ofícios e exposição de materiais de época só acontece pelas 15.00. Por essa altura, conte também com a chegada de saltimbancos, malabaristas e bobos trapalhões. O grande destaque do dia vai, contudo, para a arruada das 19.00, que inclui desfile de músicos, bailias e cavaleiros pelas ruas do mercado.

Nos dias 2 e 3 de Maio, o mercado só abre pelas 17.00, embora feche exactamente à mesma hora que no dia 1, às 22.00. Entre a agenda prevista, sobressai a presença do “incrível Fakir” na sexta, 3. A partir das 19.00, poderá vê-lo deitado na sua cama de pregos, antes de um espectáculo de teatro com fogo pelas 22.00.

No sábado, 4, o mercado abre ao meio-dia e fecha pela meia-noite. De rábulas e pelejas com cavaleiros até jograis, melodias e bailios do oriente, passando por treinos de armas e cortejo histórico pelas ruas, não falta o que fazer.

Por fim, no domingo, 5, a feira volta a abrir às 12.00 – o programa completo está disponível online. E encerra com toda a pompa e circunstância: há arruada e espectáculo com folguedos, jograis, bailias, cavaleiros e saltimbancos pelas ruas e vielas a partir das 19.00, antes dos manjares, repastos e beberes das 20.00 às 21.00.

Parque Silva Porto (Benfica). 1-5 Mai. Qua 12.00-22.00, Qui e Sex 17.00-22.00, Sáb 12.00-00.00 e Dom 12.00-22.00. Entrada livre

