Prepare-se para um fim-de-semana ousado com o Spectacular Cabaret Fest

Nos dias 17 e 18 de Outubro, o Espaço Laboratório vira palco para a 6.ª edição do Spectacular Cabaret Fest. Depois de uma pausa em 2024, o evento volta a reunir burlesco, dança, drag, circo, música, magia e comédia, com o objectivo de criar um espaço onde diversidade e liberdade artísticas são palavras de ordem.

Louise Lamour e Veronique DiVine, directoras da associação Grande Cabaret Lisboa, são também cabeças de cartaz, juntamente com o grupo artístico português Belle Domage e o ícone burlesco internacional Missy Fatale.

O apresentador deste ano será o espanhol Mr. Von Whatever. Além dos grandes, o festival também se abre aos novos burlescos, com um concurso para artistas emergentes. As inscrições estão abertas até 4 de Maio.

Sem financiamento institucional ou apoio público, o Spectacular Cabaret Fest realizou suas cinco edições passadas com a dedicação e contribuição da comunidade e de voluntários. Este ano, para ajudar com as despesas necessárias à produção do espectáculo (incluindo aluguer de espaço, cenografia, cachets dos artistas e equipamentos), a equipa organizadora criou uma conta no GoFundMe, disponível no link na bio do Instagram @thespectacularcabaretfestival.

Avenida Infante Dom Henrique (Cabo Ruivo). 17-18 Out. Sex-Sáb. 30€-100€

