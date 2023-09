Prepare-se para ver e ouvir a brama dos veados na Tapada de Mafra

Começa o Outono e os veados e gamos dão início aos seus rituais de acasalamento, de madrugada e ao fim do dia. Pode ver e ouvir tudo na Tapada Nacional de Mafra em visitas organizadas para este momento especial da vida animal: a brama.

Com o início da época de reprodução, os veados vão para espaços mais amplos, de forma a darem nas vistas, emitindo as suas potentes vocalizações, chamadas bramidos, para atrair fêmeas ao seu território, que marcam golpeando profundamente os troncos de árvores jovens com as hastes. Os bramidos, tanto mais graves e sonoros quanto mais corpulento for o veado, servem também para dissuadir ou desafiar outros machos, que só pela brama do rival percebem se vale ou não a pena desafiá-lo. Quando se enfrentam, os veados encaixam as hastes uns nos outros e empurram o adversário, para o expulsar do território. O vencedor geralmente persegue e escorraça o vencido. Os embates são curtos mas bastante esgotantes e podem resultar em ferimentos, pelo que os rivais prolongam até à última a disputa ficando-se só pela brama, evitando o combate.

José Antunes Luta de gamos

Os gamos também estão em época de acasalamento e emitem sons roucos e curtos, chamados roncos, para atrair fêmeas e espantar machos. Marcam o território fazendo covas onde depositam urina e sémen e em que se deitam, por isso chamadas camas. Os territórios dos gamos são substantivamente mais pequenos (e fedorentos) do que os veados, pelo que é possível, numa pequena área, avistar vários gamos deitados nas suas covas ou perseguindo fêmeas, tentando a cópula. Os juvenis praticam lutas entre si e, de acordo com a página da Tapada Nacional de Mafra, aproveitando-se de os grandes machos estarem ocupados a afastar rivais, por vezes conseguem acesso a fêmeas mais afastadas do harém.

A Tapada organiza as visitas especiais À Noite na Tapada, dia 29 e 30 de Setembro, às 20.00, e O Amanhecer na Tapada, a 30 de Setembro e 1 de Outubro, às 07.00, levando os visitantes de carro eléctrico até um dos pontos mais altos da Tapada e também um dos territórios de acasalamento mais importante. É aí que se inicia a caminhada, desta visita de 150 minutos. Os bilhetes (12,50€/ adulto e 10€/ 10-12 anos) estão disponíveis na Blueticket a partir de 22 de Setembro.

A empresa Green Trekker organiza também uma caminhada na Tapada, no próximo feriado de 5 de Outubro, das 09.15 às 13.00 (20€). Para se inscrever, clique aqui.

