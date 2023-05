Prime Matter: nova galeria presta tributo às matérias-primas

De um cruzamento entre tecnologia, história e o saber-fazer manual, nasce a Prime Matter. Em plena Baixa Pombalina, a nova galeria de arte e design de Emmanuel Babled e do seu estúdio, Babled Design Studio, inaugura com uma primeira exposição – “Xylos”, que está patente até dia 4 de Agosto.

Situada na Rua da Madalena, a galeria ocupa a antiga loja de artesanato português Santos Ofícios, que fechou após 25 anos em funcionamento. Numa zona frequentada sobretudo por tuk-tuks e turistas, Emmanuel Babled viu a oportunidade, há muito esperada, de abrir a Prime Matter. A sua ideia foi “recriar o mesmo ambiente do passado e, ao mesmo tempo, acrescentar uma vitrine envidraçada na entrada para que os transeuntes possam interagir com a galeria e com o edifício em si, um marco histórico do legado arquitectónico de Lisboa”, refere o designer francês em comunicado.

© BABLED STUDIO

Na Grécia Antiga, não existia um termo que definisse matéria, por isso Aristóteles adaptou o termo madeira para esse propósito. A madeira é utilizada para os mais diversos fins, caracterizando-se pelo seu dinamismo, mutabilidade e adaptabilidade. Desta forma, Emmanuel Babled e o artesão e marceneiro dinamarquês Anders Lunderskov decidiram que esta seria a matéria ideal para a exposição inaugural.

“Xylos” apresenta a colaboração entre ambos os criadores. Através da sua complexidade, mistério e compartimentos secretos, as peças destacam-se pela capacidade de interpelar e intrigar o espectador. No conjunto de peças de design que compõem o projecto, foram trabalhadas diferentes qualidades de madeira em formatos distintos, realçando a ideia de que esta matéria-prima é dinâmica e mutável. Madeiras como a nogueira americana, pau-rosa, carvalho, zebrano e wenge são utilizadas para produzir mesas de centro, armários, caixas de jóias e um espelho. Tanto peças com linhas curvilíneas e sem pés, como outras com relevos, saliências e cavidades fazem parte da colecção.

Wunderkammer é uma das obras em destaque. Um cubo de teca e ébano suspenso numa das paredes da galeria. Ao entrarmos, literalmente, dentro da obra, também entramos no universo de Lunderskov. De forma imersiva e interactiva, o cubo é uma reflexão do artesão dinamarquês, mas também do espectador, que se pode ver reflectido nos espelhos no interior da caixa.

© BABLED STUDIO

Ao combinar materiais naturais, um design sustentável e consciente e um artesanato com raízes históricas, o objectivo da galeria passa pela apresentação de diferentes artistas e artesãos, internacionais, através de exposições, conversas e outros eventos. Dia 3 de Julho, acolhe uma exposição de um artista da Alemanha em conjunto com outro artista de Hong Kong, com um programa ainda a anunciar. A 20 de Julho, está marcada uma conversa entre todos os artistas, incluindo Babled, da qual ainda não há muitos detalhes.

A próxima exposição será dedicada ao vidro e, a seguinte, será em volta da pedra, com destaque para o mármore. Haverá uma outra, depois destas, protagonizada pelo metal. Para já, tem "Xylos" para espreitar, uma exposição onde todas as peças da exposição estão para venda.

Rua da Madalena, 87 (Baixa). Seg-Sex 10.00-17.00. Entrada livre

Texto editado por Mauro Gonçalves.

