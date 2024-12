Primeira loja Blue Banana do país abriu no Vasco da Gama

A espanhola Blue Banana dá mais um passo rumo à internacionalização. Desde 18 de Dezembro que tem porta aberta no segundo piso do Centro Vasco da Gama, sendo esta a primeira loja da marca em solo português. Em 2024, a marca conseguiu posicionar-se em mais países para além de Portugal, como por exemplo Grécia, Andorra, Uruguai e Porto Rico, e consolidou-se ainda no México com a inauguração de duas lojas.

Na nova loja de Lisboa há novidades. É o caso das linhas para crianças e mulher e dos acessórios. Por outro lado, mantém-se a presença da submarca Blue Banana Athletics, pensada para os desportistas. Popular sobretudo junto dos mais jovens, a marca tornou-se facilmente reconhecível pelo X que marca muitas das peças.

Da identidade da Blue Banana, destaque para a responsabilidade ambiental. Decidida a atingir a neutralidade carbónica, juntou-se à DCycle, empresa especialista em estratégias de rastreabilidade e transformação sustentável. Ao financiar projectos de purificação do ar dirigidos pelas Nações Unidas, torna-se na primeira marca espanhola a compensar em dobro as emissões de carbono. A estratégia assenta no princípio de carbon negative.