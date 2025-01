Primeira semana do ano vai ser de chuva

O ano novo chegou e trouxe com ele a chuva. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os primeiros aguaceiros de 2025 devem ocorrer já esta sexta-feira, 3 de Janeiro, ainda que estes representem apenas uma pequena amostra do estado do tempo que se avizinha para Lisboa na próxima semana.

Neste fim-de-semana, dias 11 e 12, os termómetros devem bater nos 17º Celsius, com um ligeiro aumento das mínimas face a esta sexta-feira, associado à precipitação. Estes dias corresponderão ao maior e mais consistente período de aguaceiros da semana, estando a região sob aviso amarelo entre as 9.00 de 5 de Janeiro e as 11.00 do dia 6 de Janeiro.

As máximas mais baixas estão previstas para segunda e terça-feira, com 14ºC e 16ºC respectivamente. Na terça-feira, precisamente, o tempo melhora na terça-feira, assim como no sábado 11 e no domingo 12. Ainda com algumas nuvens a cobrir o sol, não está prevista chuva. As temperaturas durante a semana vão oscilar entre os 7ºC de mínima e os 18ºC de máxima.

