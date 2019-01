Primeiros chefs confirmados para o Time Out Market de Boston

Estão confirmados os primeiros nomes a integrar o Time Out Market de Boston, cidade no estado do Massachusetts, casa da segunda maior comunidade portuguesa nos Estados Unidos (cerca de 296.000 pessoas). Tal como o de Lisboa, juntará o melhor da gastronomia local debaixo de um mesmo tecto.

Com morada no piso térreo do histórico 401 Park Drive building – antigo Landmark Center, construído em 1929 em estilo Art Déco – o Time Out Market Boston vai dar a conhecer à cidade os melhores chefs, restauranteurs, bartenders e acontecimentos culturais, com o selo de curadoria dos editores Time Out, à semelhança do que já acontece em Lisboa desde 2014.

O espaço contará com 15 restaurantes, dois bares, uma academia culinária, uma loja de retalho e artistas de toda a cidade, reunidos no vibrante bairro de Fenway, a poucos metros da casa dos Red Sox, a lendária equipa de baseball de Boston.

Estes são os primeiros chefs confirmados:

Tim e Nancy Cushman: O vencedor do prémio James Beard, Tim Cushman, e a profissional de sake, Nancy Cushman, vão estar no Time Out Market Boston assumindo duas cozinhas com um par de conceitos asiáticos. Tendo passado quatro décadas em moradas como Chicago e Los Angeles, e cozinhado na Ásia, Europa e América do Norte, o chef Tim e a chef Nancy abriram portas na cidade em 2007 para inúmeros prémios e elogios. No Time Out Market Boston, os dois novos conceitos dos Cushman vão representar a qualidade do o ya (restaurante japonês) e a experiência divertida e casual do Hojoko Japanese Tavern (também de conceito japonês), que foi escolhido como o 'Melhor Restaurante de Bairro de Fenway' pela revista Boston em 2018. Rob Wong, chef do Hojoko supervisionará as duas cozinhas do Time Out Market com o chef Tim.

Tony Maws: Craigie on Main é um conhecido ponto culinário onde o chef Tony Maws, também vencedor do prémio James Beard, serve as suas criações franco-americanas com base em técnicas de vanguarda e usando os melhores ingredientes locais, sazonais e orgânicos. Empenhado em oferecer a melhor experiência em hambúrgueres e em usar apenas os ingredientes mais requintados, Tony passou meses a aperfeiçoar a sua receita e, a cada noite, apenas 18 são servidos - é o tipo de lenda pela qual se faz fila. Agora, este hambúrguer de assinatura irá inspirar variações suculentas do Craigie Burger no Time Out Market Boston para que um público mais amplo possa desfrutar.

Peter Ungár: No Time Out Market Boston, o chef Peter Ungár servirá pratos artesanais como alface preta salgada com macadâmia e limão-verbena ou arroz fumado com pimentão vermelho fermentado e limão preto. Em 2015, juntamente com a mulher, Ginhee, Ungár abriu o Tasting Counter em Somerville, distinguido pela critica do Boston Globe como "Restaurante do Ano", além de ter recebido o prémio "Best of Boston" da revista Boston três anos consecutivos. Peter e Ginhee dedicam-se a criar menus de degustação utilizando ingredientes da Nova Inglaterra, influenciados por técnicas culinárias e tradições de todo o mundo. O Tasting Counter é decididamente moderno, movendo-se fluidamente entre o mundo antigo e o novo, o classicismo e a inovação, formais e casuais, ao mesmo tempo que cria experiências culinárias reveladoras.

Michael Schlow: Com restaurantes em todo o país, Michael Schlow – um ex-vencedor do Prémio James Beard e do Culinary Award of Excellence – é hoje um dos restauranteurs mais influentes e respeitados da região. No Time Out Market Boston, concentrar-se-á num menu repleto de ingredientes italianos, simples e honestos, que celebram a soberba gastronomia do país: da pura simplicidade das alcachofras marinadas com hortelã, malagueta e alho, a massas al dente cozidas no ponto, como cavatelli com salsicha italiana e picante ragu.

Union Square Donuts: A premiada equipa por detrás da Union Square Donuts, liderada pelo co-fundador Josh Danoff, tem vindo a servir guloseimas de fazer água na boca em Boston, Brookline e Somerville nos últimos anos. Desta feita, a padaria juntar-se-á ao Time Out Market para fazer ainda mais pessoas felizes com os seus donuts artesanais, feitos de raiz diariamente com extraordinária atenção aos detalhes. Os donuts apresentam apenas ingredientes de alta qualidade e saudáveis. Conhecida pelas suas inventivas combinações de sabores como sea salt bourbon caramel, brown butter hazelnut crunch e maple bacon, a Union Square Donuts – três vezes vencedora da distinção "Best of Boston" da revista Boston – recebeu elogios nacionais do Zagat, revista People e USA Today.

anoush’ella: Nina e Raffi Festekjian têm uma paixão pelos sabores do Mediterrâneo Oriental e a inspiração da sua herança arménio-libanesa reflecte-se na cozinha. No seu anoush’ella, em South End, tudo é preparado com paixão, com um menu baseado em receitas tradicionais que usam ingredientes frescos e autênticos. É esta experiência de jantar em casa com amigos e familiares que os Festekjians levarão ao Time Out Market Boston, numa carta que passa por uma mezze de hummus, babaganoush e harissa de noz, ou os temperos quentes de za'atar de frango e wrap kofta de lentilhas vermelhas.

O Time Out Market Boston é um dos vários que o grupo Time Out abrirá globalmente. Depois do sucesso com o mercado lisboeta, desde 2014, estão projectadas aberturas em Nova Iorque, Miami, Boston, Chicago, Montréal e, no final de 2021, o Time Out Market Praga.

