Príncipe Real celebra Dia do Sumo de Limão com programação inusitada

O Dia Mundial do Sumo de Limão é comemorado todos os anos a 29 de Agosto. A partir da próxima segunda-feira, a festa faz-se no jardim do Príncipe Real.

O Quiosque do Oliveira, no Príncipe Real, vai receber o Hendrick’s Cucumber Lemonade Garden já a partir da próxima segunda-feira. Entre 29 de Agosto e 11 de Setembro, há programação gratuita das 17.00 às 21.00. A iniciativa celebra o Dia Mundial do Sumo de Limão e promete concertos, performances e até um inusitado concurso de jardinagem de pepinos.

Alguma vez provou limonada de pepino? O desafio é precisamente esse. Durante 14 dias, terá oportunidade de aprender a receita no Quiosque da Oliveira, ao mesmo tempo que usufrui da programação. Entre as actividades previstas, destaca-se o Concurso Mister/Miss Cucumber, a realizar-se todas as quartas e quintas-feiras, de 31 de Agosto a 8 de Setembro. De acordo com o comunicado da Hendrick’s, que promove todos os eventos, quatro personagens vitorianos vão levar a cabo a mais inesperada das provas de jardinagem. O objectivo será defenderem os seus métodos de compostagem que, alegadamente, levaram ao surgimento de um pepino gigante em plena cidade.

A agenda inclui ainda uma sessão de poetry slam (2 Set), um showcase de mentalismo (3 Set), uma live painting com I’m the pakistan man (9 Set) e um concerto de Farra Fanfarra (10 Set).

Quiosque do Olivera (Príncipe Real). 29 Ago - 11 Set, Sex-Sáb 17.00-21.00. Grátis

