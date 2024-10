Prioritária desde 2008, construção do hospital de Lisboa oriental começou esta semana

No novo Hospital de Todos-os-Santos, em Marvila, vão caber seis hospitais que funcionam hoje em Lisboa: o de São José, de Santa Marta, dos Capuchos, o Curry Cabral, o Dona Estefânia e a Maternidade Alfredo da Costa. O prazo da obra, que arrancou esta semana, é de três anos e implica a criação de três áreas de edifícios e capacidade para 879 camas (que poderá ser aumentada para 1065 em situações de contingência, como informa o Governo). No total, o complexo ocupará 24 mil metros quadrados.

Os terrenos, comprados pelo Estado ao município de Lisboa (a aquisição das últimas cinco parcelas aconteceu em Agosto), situam-se entre as estações de metro da Bela Vista e de Chelas, junto ao Bairro do Condado e à Loja de Cidadão de Marvila. A edificação do também conhecido como Hospital de Lisboa Oriental é "uma decisão que vem mudar a vida dos lisboetas”, sublinhou Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no lançamento da obra, a 7 de Outubro. Presente na mesma cerimónia, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou o hospital como uma resposta à necessidade de "renovar os equipamentos, acrescentar tecnologia e garantir condições de trabalho que atraiam e retenham o capital humano, sem o qual os cuidados de saúde não podem ser assegurados".

O projecto tem várias décadas (nos anos de 1980 já se discutia a construção de um hospital na zona oriental da cidade e, em 2008, no mandato de José Sócrates, a sua criação foi considerada prioritária) e segue agora o embalo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um financiamento de até 100 milhões de euros e a pressão temporal que lhe está associada (a obra deve estar concluída até Junho de 2026). Embora em Julho, um relatório elaborado pela Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR tenha considerado que o atraso na construção colocava o projecto numa situação “crítica”, a obra arrancou e a entrada em funcionamento da estrutura está prevista para 2027.

Esta quinta-feira, a Câmara Municipal de Lisboa, parceira do projecto, partilhou um vídeo sobre o arranque da construção (ver abaixo).

