Procura-se nova direcção artística para a Companhia Nacional de Bailado

Estão abertas as candidaturas para a direcção artística da Companhia Nacional de Bailado (CNB). Até 22 de Abril, o concurso internacional prevê a selecção da nova direcção artística. O mandato terá a duração de quatro anos.

O actual director artístico da CNB cessa funções a 31 de Agosto deste ano, sendo que a nova direcção será escolhida por um júri, encabeçado pela presidente do conselho de administração da OPART – Organismo de Produção Artística, Conceição Amaral. Rui Morais, vogal do conselho de administração, Mark Deputter, administrador e director artístico da Fundação Culturgest, Olga Roriz, coreógrafa e directora da companhia homónima, e Ted Brandsen, coreógrafo e director artístico do Dutch National Ballet, também fazem parte do júri.

O prazo para a submissão de candidaturas inicia-se esta sexta-feira e termina a 22 de Abril. O regulamento está disponível no site da CNB. O concurso decorre meses antes da reabertura do Teatro Camões – onde a CNB é residente –, apontada para Outubro, ao fim de mais de um ano encerrado para obras.

