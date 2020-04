Programação online do D. Maria II continua a crescer em Maio

O Grande Dia da Batalha e Um Libreto Para Ficarem Em Casa Seus Anormais são apenas dois dos novos dez espectáculos a estrear nas salas online do D. Maria II. O mês de Maio traz novas peças, leituras, conversas e sessões de poesia para toda a família. A programação contará ainda com vários conteúdos e desafios diários nas redes sociais do teatro.

O Teatro Nacional D. Maria II continuará a garantir programação online e gratuita no mês de Maio. Todas as sextas-feiras e sábados, às 21.00, haverá um novo espectáculo que, depois de estreado, ficará disponível para streaming até ao final da iniciativa D. Maria II em Casa. Durante a semana, poderá contar com o Clube dos Poetas Vivos e muitas curiosidades, conversas e desafios, que podem ser acompanhados diariamente nas páginas de Instagram e Facebook do teatro.

“No mês de maio, chegam à Sala Online dez novos espectáculos, que estrearam nas salas do D. Maria II nos últimos anos”, lê-se em comunicado. “Neste período, o D. Maria II continua empenhado em garantir a oferta cultural para públicos com necessidades especiais. Nesse sentido e com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, os espectáculos O Grande Dia da Batalha e A Matança Ritual de Gorge Mastromas contarão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. O último terá ainda uma versão com audiodescrição.”

A Salinha Online terá também dez novas estreias. Todos os sábados e domingos, às 11.00, as famílias vão poder continuar a assistir à leitura de uma história infantil, interpretada por um actor a partir de sua casa: O Gato e o Escuro, de Mia Couto, Sábios Como os Camelos, de José Eduardo Agualusa, e Havemos de Lá Chegar, de Luís Godinho, são algumas das leituras previstas. Depois de estreadas, as leituras mantêm-se disponíveis, para que possam ser vistas e revistas a qualquer altura.

Durante a semana, haverá espaço para a poesia, com a nova versão online do Clube dos Poetas Vivos, uma parceria do Teatro Nacional D. Maria II e da Casa Fernando Pessoa. Todas as terças-feiras, às 17.00, Teresa Coutinho irá convidar vários actores para leituras de poemas em directo no Instagram do D. Maria II, propondo um encontro em torno de vários temas associados à poesia. “Poesia Queer”, “Os poetas do café Gelo”, “Poesia e Feminismo” e “Poesia Negra Norte Americana” serão os próximos temas do Clube dos Poetas Vivos.

