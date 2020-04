Programas educativas do Zoo de Lisboa passam a ser feitos online e na TV

O Jardim Zoológico de Lisboa adaptou os seus programas educativos para escolas, a fim de apoiar alunos e professores neste terceiro período lectivo. Entre 20 de Abril e 29 de Maio, há sessões gratuitas no Youtube e na posição 812 da TV do MEO.

Os conteúdos educativos do Jardim Zoológico de Lisboa vão ser abordados entre 20 de Abril e 29 de Maio, de segunda a sexta-feira, em seis sessões online por ciclo de escolaridade, desde a pré-escolar ao ensino secundário. Para ter acesso a estes programas, basta aceder ao canal de Youtube do zoo ou à app Zoo de Lisboa no MEO, operador de televisão que a disponibiliza na posição 812 da grelha de canais ou através do botão azul do comando MEO.

“Para além desta adaptação dos programas educativos para escolas ao mundo web, o Zoo vai ainda disponibilizar no site oficial um conjunto de recursos educativos – fichas e textos de leitura complementar – de forma a, neste tempo de crise, reforçar o apoio que todos os anos oferece a alunos e professores”, lê-se em nota informativa no site do Jardim Zoológico.

Os recursos educativos disponíveis são compostos por um conjunto de actividades adaptadas aos diferentes ciclos de ensino e enquadradas nas orientações curriculares. Para o primeiro ciclo de escolaridade, por exemplo, há fichas sobre as características das diferentes classes de animais, desde os mamíferos aos répteis.

+ Os workshops e cursos online que pode fazer em casa