Prometem ser feios e imperfeitos, mas saborosos. São os smash burgers do Ugly

“Ugly” em português significa feio. Não é, por isso, um adjectivo que tendamos a utilizar quando queremos descrever algo que é bom ou algo de que gostamos. Aliás, a palavra costuma ser usada, naturalmente, como um insulto. Então, porque razão chamar Ugly a um restaurante? João Guedes de Sousa, um dos proprietários, explica: “O nome Ugly nasce de um hambúrguer verdadeiro ser feio. É feio porque é um hambúrguer real, autêntico e exige trabalho artesanal. É feito com ingredientes frescos e de muita qualidade. Não é de fábrica, não é de plástico e, por isso, vai ser sempre imperfeito.” Explicação dada, resta-nos entrar no restaurante em Santos e provar estes smash burgers para perceber o que nos trazem de novo.

É segunda-feira à tarde e estamos junto à Avenida Dom Carlos I. As obras do metro de Lisboa continuam a decorrer e, ao aproximar-se a hora de ponta, o trânsito começa a ficar cada vez mais congestionado. Não só circulam mais carros na estrada, como mais pessoas pelos passeios, à medida que dão por terminado o dia de trabalho ou as aulas. É aqui mesmo, no centro deste rebuliço citadino, mais precisamente no 9A da Calçada do Marquês de Abrantes, que encontramos o Ugly – restaurante de smash burgers que abriu em Julho.

De portas abertas (ou melhor dizendo escancaradas) para a rua, o espaço afigura-se tal como imaginámos: o pé-direito é alto e os tectos, que foram reconstruídos, têm ar de estarem inacabados; o inox salta à vista nos balcões, nos bancos e ainda nos tubos que percorrem parte dos tectos; o menu está, simplesmente, afixado num quadro branco preenchido com letras em preto; e os únicos pontos de cor – amarelos – ficam-se pelo letreiro, cá fora, pelas embalagens para os hambúrgueres e pelos uniformes dos empregados e cozinheiros.

“Queríamos fazer uma coisa que fosse muito simples, com uma vibe cool. E acho que [o espaço] acabou por estar muito ligado à essência da nossa marca, que fala de autenticidade e genuinidade – que é o que tentamos dar”, explica, em conversa com a Time Out, João Guedes de Sousa, sócio do Ugly em conjunto com os amigos Tomás Pires de Lima e Frederico Mayer. O espaço é um dos factores que, segundo o proprietário, mais distingue o seu restaurante de outros do género. Isso e algumas das propostas na carta que, tal como seria de esperar, não se quer complicada.

Primeiro, João aponta um dos hambúrgueres. “O Ugly é um hambúrguer muito especial e diferente por duas razões: pela maneira como é feito – com a cebola esmagada com a carne na chapa – e pelo molho.” Este, apelidado com o nome do restaurante, feito à base de maionese japonesa com mostarda Dijon e alho, foi concebido por Tomás, responsável por criar também o molho especial e, na verdade, o Ugly no seu todo.

“A história começa do meu lado, porque eu vivi nos EUA durante um ano, há cerca de dez anos. Os smash burgers já lá estavam…Quando voltei, tinha uma chapa em casa dos meus pais e, muitas vezes, convidava amigos e fazia hambúrgueres. O molho especial era o molho que fazia nessa altura – claro que agora foi aperfeiçoado”, conta o segundo sócio, que trabalhava na área de vendas numa empresa de tecnologia. “Toda a gente adorava e ele dizia-nos que, um dia, queria começar uma casa de smash burgers, mas ninguém o levava a sério”, continua João. “Anos e anos depois, vimos a tendência chegar à Europa. Eu estava a viver em Madrid, a trabalhar num fundo de investimento, e vi a loucura que era – e continua a ser – lá. E vimos o mesmo acontecer em Londres, em Paris e noutras cidades da Europa. Um dia disse ao Tomás ‘tinhas toda a razão, temos de começar isto já.”

Em Setembro do ano passado, meteram mãos à obra. Contrataram um consultor especializado em smash burgers, vindo de Espanha, e fizeram o trabalho de casa – mantiveram-se atentos às outras marcas que iam surgindo na cidade. “Quando começámos a pensar nisto, esta moda tinha acabado de chegar a Portugal. Sabíamos que viria com força e sabíamos de outras marcas que iriam ser lançadas. Mas há espaço para todos”, acredita. “Vemos o que se passa lá fora, por exemplo, em Madrid, onde há sítios novos a abrir a cada duas semanas. É a mesma coisa que se passou com o sushi há não sei quantos anos, com as pizzarias… Acreditamos mesmo que há espaço para todos e que conseguimos ter a diferenciação.”

Já falámos do espaço e do hambúrguer Ugly (10,90€, em combo com batatas fritas e bebida 14,90€), que leva a cebola, o molho Ugly e queijo, por isso falta mencionar as batatas fritas picantes (3€). São batatas fritas normais que levam uma camada de mais de dez especiarias, conferindo-lhe um sabor ligeiramente apimentado – “contrastam um bocado com a moda que vemos em muitos conceitos semelhantes que é a batata-doce.” Ainda assim, há batatas fritas normais (3€).

O menu inclui mais duas opções de hambúrguer: o clássico (9,90€, em combo 13,90€), com queijo, cebola picada, pickles, ketchup e mostarda; e o bacon (10,90€, em combo 14,90€), com queijo, molho especial e, claro, bacon. O pão, ao contrário do que acontece na maioria dos outros restaurantes, não é brioche, mas sim de batata. Para sobremesa, há lisboetas – bolas de salame de chocolate servidas congeladas – cobertos de chocolate de leite ou de caramelo salgado (2,50€).

“A base do menu vai manter-se igual, mas depois somos capazes de pôr edições especiais durante uns meses ou então adicionar hambúrgueres mais para a frente. Para já, é manter o que temos aqui”, adianta Tomás. A vontade de manter a carta simples é, não só o objectivo desde início, como também fruto do feedback que têm recebido dos visitantes, alguns entretanto regulares. Feedback esse que determinará o crescimento do Ugly, visto que há já um plano de expansão para a marca. Porém, o futuro, acrescenta João, dependerá de como correrão os próximos meses deste primeiro espaço.

Calçada Marquês de Abrantes, 9A (Santos). Seg-Dom 12.00-23.00

