Proteger e ajudar a proteger: com estas máscaras toma conta de si e de quem precisa

Não há volta a dar e o melhor remédio é aceitar: não podemos viver sem máscaras. Mas podemos, pelo menos, escolher bem. Não tem de ser preto nem branco, pode ter cores e motivos (e até a bandeira de Portugal ou da União Europeia). Na Portugal Masks, há opções para sisudos e extrovertidos e nem os mais pequenos foram esquecidos. Mas há mais: ao comprar uma máscara está a oferecer outra a uma associação escolhida pela marca.

Esta é a mais recente iniciativa da Absolutarget, agência que trabalha há duas décadas no desenvolvimento e produção de têxteis e calçado em Portugal e que agora decidiu usar esse conhecimento para a confecção de máscaras sociais. Em poucas palavras: trabalham com quem sabe.

Há oito modelos à escolha, todos certificados pelo Citeve (Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário), mas nas máscaras de moda, que prometem igualmente uma protecção eficaz, pode escolher entre mais de 40 opções. Todas são vendidas juntamente com um filtro TNT (tecido-não-tecido) que poderá ser lavado até cinco vezes – a máscara aguenta até 25 lavagens na máquina.

Para empresas e marcas, há até a possibilidade de personalizar as máscaras. Só precisa de ter uma ideia e entrar em contacto com a Portugal Masks.

O preço começa nos 9,99€ (unidade), mas também é possível comprar packs de cinco, 10 ou de 100 máscaras. Independentemente da escolha, por cada máscara comprada estará sempre a doar outra a quem precisa. Neste momento, a Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro é a instituição escolhida pela Absolutarget, tendo já recebido mais de mil unidades.

A única coisa que lhe pedem, por agora, é paciência: a procura é muita e o pedido pode levar um pouco mais do que o normal a chegar a casa, o tempo normal de entrega é entre 2 a 6 dias.

