PSP vai passar um dia com a população no Martim Moniz

A ideia é "aproximar os cidadãos", quebrando "barreiras entre as instituições e a população", explicam a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e a Polícia de Segurança Pública (PSP), que organizam o Dia Aberto da PSP, esta quinta-feira, dia 29 de Maio, na Praça do Martim Moniz.

A partir das 10.00, o local recebe uma "exposição de meios antigos, entre fardamentos, cartazes e viaturas", bem como uma demonstração dos meios actualmente disponíveis. Na praça, estarão representadas diferentes divisões, serão apresentadas as carreiras da profissão, haverá uma demonstração cinotécnica (conhecimentos e técnicas relacionados com a criação e o treino de cães para missões de salvamento, por exemplo). A organização destaca, ainda, a realização de actividades multigeracionais, "com a presença da Escola Segura e do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, bem conhecidos e acarinhados no território pela proximidade com as crianças e seniores".

O programa encerra com um momento de fado, às 18.30, e com a actuação da Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública.

