Quais são as novas regras de viagem para Espanha? Tudo o que precisa de saber

Se vai viajar para Espanha, talvez queira tomar nota destas novas regras. Desde o dia 2 de Dezembro que os viajantes para o maior país da Península Ibérica têm de partilhar mais informações pessoais com as entidades espanholas do que anteriormente.

Isto deve-se à entrada em vigor de uma nova lei que visa melhorar a segurança nacional daquele país. A legislação actualmente em vigor exige que quem oferece serviços de alojamento recolha mais informações pessoais sobre os seus clientes e as partilhem com o governo espanhol. O mesmo se aplica às empresas de aluguer de automóveis.

Assim, se viajar para Espanha, que informações convém ter à mão?

Ao fazer o check-in em qualquer tipo de alojamento, quer se trate de um Airbnb, de um hotel ou de uma viagem organizada, terá de partilhar o seguinte: nome completo, sexo, nacionalidade, número de identificação, data de nascimento, endereço de casa, número de telefone fixo (se tiver um), número de telemóvel, endereço de correio eletrónico, número de pessoas com quem viaja (e respectivo grau de parentesco) e se algum dos viajantes tiver menos de 14 anos.

Se alugar um carro em Espanha, o governo também exigirá o acesso à sua carta de condução, às informações de pagamento e a elementos como os dados de GPS do carro, se estiverem disponíveis.

Os residentes espanhóis também terão de fornecer estas informações se ficarem fora de casa ou alugarem um veículo.

O impacto que esta mudança terá nas pessoas que visitam Espanha tem sido motivo de muito debate. Alguns viajantes estão preocupados com a sua privacidade ou com potenciais multas (não se preocupe, a responsabilidade de recolher e partilhar esta informação com as entidades oficiais espanholas é dos fornecedores de alojamento ou de aluguer de automóveis, pelo que estariam sujeitos a quaisquer multas se não o fizessem correctamente), mas o mais provável é que não tenha um impacto assim tão grande na sua estadia.

Tudo o que tem de fazer é ter a informação pronta para partilhar e talvez estar preparado para um pouco mais de papelada ou um processo de check-in um pouco mais longo.

