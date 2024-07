Qual é a melhor região de turismo nacional? Os Açores

Os Publituris Portugal Travel Awards 2024 distinguiram 22 entidades no sector do turismo e das viagens, de um total de 177 nomeados. O prémio Belmiro Santos, atribuído pela redacção da revista Publituris, foi para Raul Martins, presidente da administração do grupo hoteleiro Altis Hotels. Os restantes vencedores da 19.ª edição dos prémios dedicados às viagens, entregues esta quinta-feira no Pestana Douro Riverside, no Porto, foram escolhidos por um júri.

Os Açores foram considerados a Melhor Região de Turismo Nacional, já o Dubai levou o prémio de Melhor Destino Internacional. No campo das companhias de aviação, a TAP Air Portugal foi distinguida como Melhor Companhia de Aviação, já a Easyjet foi considerada a Melhor Companhia de Aviação Low Cost. A Europcar foi distinguida como Melhor Rent-a-Car e a MSC Cruzeiros como Melhor Companhia de Cruzeiros. O prémio para Melhor Rede de Agência de Viagens foi para a Agência Abreu, o prémio para Melhor Operador Turístico para a Solférias, e o prémio de Melhor Empresa de Animação Turística foi para a Picos de Aventura.

No que toca a hotéis, a Vila Galé Hotéis foi considerada a Melhor Cadeia Hoteleira, o Torel Avantgarde, no Porto, o Melhor Hotel Cinco Estrelas e o Octant Hotels Furnas, na ilha de São Miguel, o Melhor Hotel Quatro Estrelas. O Monchique Resort & Spa, na serra algarvia, foi distinguido como Melhor Hotel Resort e o Pestana Fisherman, em Câmara de Lobos, como Melhor Boutique Hotel. O Montebelo Vista Alegre Lisboa Chiado Hotel foi considerado o Melhor Hotel de Cidade e o EPIC Sana Algarve Hotel o Melhor Hotel de Praia. Já o Melhor Hotel MICE foi para o Mélia Ria Hotel & Spa, em Aveiro.

Se falamos do Melhor Turismo Rural, o prémio foi para a Herdade da Matinha. O Torre de Palma Wine Hotel foi considerado o Melhor Enoturismo. O Oitavos Dunes, em Cascais, é o Melhor Campo de Golfe e o Zoomarine, no Algarve, o Melhor Parque Temático e Diversões. A Marina de Vilamoura levou o prémio de Melhor Marina.

+ Barcelona vai cobrar mais aos turistas a partir de Outubro