Qual é a relação entre raquetes de ténis e o Espaço? Tem uma semana para descobrir

Programa especial do Pavilhão do Conhecimento inclui uma conversa com um astrofísico, uma sessão de cinema e até uma nova exposição temporária, para mostrar a importância da exploração espacial no dia-a-dia.

Todos os anos, de 4 a 10 de Outubro, a Semana Mundial do Espaço é celebrada por todo o planeta. Em Portugal, o Pavilhão do Conhecimento volta a juntar-se ao ESERO Portugal para assinalar a data com programação para toda a família. O objectivo é despertar a curiosidade para as Ciências do Espaço e para a importância da exploração espacial nas nossas vidas.

O evento arranca já este domingo, 4 de Outubro, com uma palestra do astrofísico Rui Agostinho, coordenador nacional desta iniciativa. A sessão irá decorrer no Pavilhão do Conhecimento, a partir das 16.00, com transmissão em directo no canal de Youtube do centro de ciência, para quem não puder ou quiser sair de casa.

No mesmo dia, às 16.45, inaugura-se a exposição temporária “Step into Space – Um Passo no Espaço”, que poderá visitar até 18 de Outubro sem ter de abrir os cordões à bolsa. Integrada no projecto europeu spaceEU, é composta por quatro módulos. No “Do Espaço para o dia-a-dia”, encontrará alguns objectos que tiveram a sua origem ou forma largamente impulsionada pela exploração espacial, desde o smarthphone às raquetes de ténis. No “Visto do Espaço”, perceberá melhor a importância dos satélites e o seu impacto no quotidiano. No “Um Espaço Criativo”, vai poder partilhar como o Espaço o inspira. E no “Laboratório Espacial” terá acesso a uma área interactiva, onde poderá usar os satélites da ESA para ver a sua cidade, tornar-se num capitão espacial ou sugerir novas configurações para satélites.

Já para o dia 10 de Outubro está planeada uma sessão de cinema, com a exibição do primeiro filme de ficção-científica sobre exploração espacial, A Viagem à Lua (1902), de George Meliès. A entrada é livre, mas requer inscrição prévia através deste formulário online. Poderá ver também a partir de casa, através de transmissão em directo no Youtube.

Pavilhão do Conhecimento. Largo José Mariano Gago 1 (Parque das Nações). Ter-Sex 10.00-18.00 e Sáb-Dom e feriados 11.00-19.00. Entrada livre para a exposição “Step into Space – Um Passo no Espaço”. 7€-10€ para a restantes.

