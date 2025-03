Quando é que passa a tempestade e volta o sol a Lisboa? Não falta muito

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que, no sábado, vamos voltar a ver o sol e, na terça-feira, vai finalmente parar de chover.

A desesperar depois de tantos dias com o céu cinzento e de chuva? Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sol regressa a Lisboa este fim-de-semana, mesmo a tempo do arranque da Primavera.

Primeira, ainda teremos de atravessar mais uns dias de aguaceiros e céu carregado, mas a partir de sábado, 22 de Março, o sol vai raiar, logo às 9.00 da manhã. Na terça-feira, 25 de Março, os lisboetas podem finalmente deixar os guarda-chuvas em casa. As previsões do IPMA dão conta de que a probabilidade de chuva se reduz drasticamente a partir desse dia, com o céu a abrir para um "pouco nublado". Já as temperaturas devem variar entre os 7º C e os 18º C nestes próximos dias.

Até lá, vamos ter de continuar a ter as gabardines em prontidão. Esta quinta-feira, 20 de Março, o tempo continua chuvoso, com aguaceiros persistentes. Todo o país está inclusive sob alerta meteorológico devido à depressão Martinho, com previsão de vento forte, chuva intensa e agitação marítima. Lisboa, Leiria e Setúbal devem ser os distritos mais afectados, antecipa a Proteção Civil.

