Quarentena do Amor: o esquadrão volta a reunir-se

Ana Markl, Cláudio Ramos, Beatriz Gosta e Carlão juntam-se novamente a 10 de Abril para a estreia de Quarentena do Amor, uma nova versão online do programa Esquadrão do Amor, em directo no YouTube.

“A pandemia afastou-vos ou já não se podem ver à frente? Ainda precisam do Tinder ou chega-vos a mão direita?” Em tempos de pandemia, o elenco do Esquadrão do Amor, antigo programa do Canal Q que terminou em 2016, junta-se para uma Quarentena do Amor.

A nova versão online do programa, com estreia marcada para as 22.00 de sexta-feira, 10 de Abril, em directo no canal “Quarentena do Amor” no Youtube, promete “salvar vidas amorosas em tempos de isolamento”.

O anúncio foi feito por Ana Markl na sua página de Instagram com um desafio. “Enviem problemas e desabafos para quarentenamor@gmail.com”, incentivou a apresentadora e radialista.

Num teaser no canal de YouTube, Ana Markl explicou que não se trata de um regresso, mas de “uma reunião quase de urgência”. “Sabemos que esta altura de isolamento social levanta novas questões, novos conflitos ao nível das relações amorosas.”

O último episódio do programa de TV no Canal Q foi transmitido em Dezembro de 2016, depois de quase três anos a “debater cada crise conjugal como se fosse um assunto de Estado”, lê-se na página de Facebook.

Além de Ana Markl, o Esquadrão é constituído pelo apresentador Cláudio Ramos, pelo músico Carlão e pela humorista Beatriz Gosta (Marta Bateira).

+ Time In: as melhores coisas para fazer em casa