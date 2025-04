Quartel do Carmo está aberto a visitas até 10 de Maio (e é grátis)

É um dos sítios mais emblemáticos da Revolução dos Cravos e este ano volta a estar aberto a todos os curiosos. A GNR convida o público a entrar no Quartel do Carmo, no Largo do Carmo, e conhecer a história deste espaço no âmbito das comemorações do seu 114.º aniversário. Será possível visitar gratuitamente este espaço até 10 de Maio.

As visitas acontecem de segunda-feira a sábado, incluindo feriados, com entrada pelo museu. A partir daí, os visitantes seguem um percurso que atravessa zonas como o Salão Nobre, os Gabinetes do Comando, o Corredor Nun’ Álvares Pereira e uma varanda com vista directa para o Rossio.

A entrada é livre, mas os horários variam consoante o espaço a visitar: o museu está aberto das 10.00 às 18.00 (última entrada às 17.30), enquanto os restantes espaços fecham uma hora mais cedo, às 17.00 (com última entrada às 16.30). Durante os dias úteis, o acesso à varanda panorâmica está condicionado entre as 16.00 e as 17.00.

Para grupos organizados, como escolas ou associações, é possível agendar visitas guiadas, mas só com marcação prévia.

O Quartel do Carmo foi o local onde, a 25 de Abril de 1974, Marcello Caetano se refugiou, antes de se render ao Movimento das Forças Armadas, marcando assim o fim da ditadura em Portugal.

