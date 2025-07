Quase três horas de perturbações por dia foram contabilizadas no Metro de Lisboa

Nos 12 meses de 2024, foram 1096 as horas em que se registaram perturbações na circulação do metro, em Lisboa. Somadas às 425 horas registadas durante o primeiro semestre deste ano, chega-se a um total de 1521 horas de circulação com pausas e irregularidades, no período de um ano meio. A contabilização é feita pelo jornal Público, com base nos dados agregados do site perturbacoes.pt, e, "no essencial", é "confirmada pelo metropolitano, embora existam discrepâncias assinaláveis na análise de quais as linhas mais afectadas", escreve o mesmo meio de comunicação. Apurando as contas, o resultado é de uma média diária de 2,778 horas com anomalias (o serviço opera 18,5 horas por dia), nas quatro linhas da rede.

Ao traçar um historial para cada mês, o mesmo órgão conclui que a Linha Amarela (entre o Rato e Odivelas) terá acumulado 609 horas de perturbações entre Janeiro de 2024 e Junho de 2025. Porém, ao mesmo jornal a empresa Metropolitano de Lisboa (ML) contrapôs que, no mesmo período, "foi na Linha Azul que se registou a maior incidência de ocorrências com impacto na operação, reflectindo-se no maior número de horas de perturbações e de interrupção de serviço”.

Por que falha tanto o metro?

A "falta de material circulante", "o provável absentismo de alguns maquinistas" e "falhas no sistema de sinalização e controlo" poderão servir de explicações às perturbações na circulação do metro, de acordo com Filipe Moura, professor de Mobilidade e Transportes do Instituto Superior Técnico, também contactado pelo Público. Ainda assim, "estas acumulações de atrasos são incompreensíveis e difíceis de aceitar para uma rede de metro, que deve constituir-se como a coluna vertebral de todo o sistema de transporte público de uma cidade com a dimensão de Lisboa e da sua área metropolitana", reconhece o também investigador.



A empresa Metropolitano de Lisboa sublinha tanto o facto de existirem "distintos níveis de impacto" nas diferentes perturbações detectadas, como ainda que as 1096 horas de perturbações registadas em 2024 representam "cerca de 4% do tempo real de operação da rede" (nas contas da Time Out, circulando o metro 18,5 horas por dia e tendo 2024 tido 366 dias, as 1096 horas de falhas representariam quase 16,2% do tempo real de circulação).

As principais causas das interrupções reportadas pela ML foram as avarias no sistema de sinalização, os incidentes com passageiros e os problemas no material circulante. Quanto ao primeiro semestre deste ano, a organização sublinha que "cerca de 28% do total das perturbações e interrupções registadas nesse período foram motivadas por factores externos". A empresa diz ainda estar a investir num novo sistema de sinalização, "sendo expectável que a sua entrada plena em operação resulte numa melhoria significativa da eficácia". O sistema deverá estar a funcionar na Linha Azul ainda este ano.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp