Que tal este foie gras? Austrália aprova venda e consumo de carne feita em laboratório

Da carne e da proteína de insectos ao queijo vegano e aos frutos do mar impressos em 3D, a última década trouxe algumas tendências alimentares ousadas. Agora, a Austrália está pronta para saborear o futuro: a venda e o consumo de carne feita em laboratório (através da colheita de células de animais vivos) foi oficialmente aprovada em todo o país.

Demorou mais de dois anos para o regulador, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), dar luz verde à carne feita em laboratório, uma autorização que foi concedida à startup Vow, sediada em Sydney, a 18 de Junho. Fundada em 2019, há um ano que a Vow vende o seu foie gras de codorniz feito em laboratório para mais de 25 restaurantes de luxo em Singapura, sob o nome “Forged”. O país asiático fez história no final de 2020 ao tornar-se o primeiro em todo o mundo a aprovar a carne feita em laboratório, seguido pelos EUA em meados de 2023, com frango criado em laboratório. Isto torna a Austrália o terceiro país do mundo a aprovar a carne desenvolvida em laboratório para venda e consumo.

Então, como é que a carne é criada em laboratório na Vow? Tudo começa com a selecção das células perfeitas de um animal. Estas células são colocadas num enorme tanque de fermentação com um líquido rico em nutrientes, que é projectado para replicar o corpo de um animal vivo. A partir daí, as células crescem e multiplicam-se naturalmente. Depois de apenas 79 dias, ocorre um processo de “colheita”, no qual a carne é separada do líquido, como coalhada do soro de leite, e depois transformada em alimentos como parfait e foie gras.

Photograph: Supplied | Vow

A codorniz pode parecer uma escolha estranha, mas é exactamente esse o objectivo – a Vow afastou-se intencionalmente de carnes comuns, como frango ou carne bovina, para evitar comparações directas. Em vez de competir por espaço nas prateleiras dos supermercados, a startup também está a concentrar-se em restaurantes finos. O seu foie gras de codorniz japonês está pronto para se estrear nos menus do Kitchen by Mike, NEL, Olio e The Waratah, em Sydney, além do Bottarga, 1Hotel e The Lincoln, em Melbourne – tudo isso nos próximos meses, se tudo correr como planeado.

A Vow criou originalmente o produto para lidar com a escassez global de alimentos, mas a carne feita em laboratório também traz potenciais benefícios ambientais e éticos – é produzida sem fazendas, emissões ou danos aos animais. Dito isso, como um produto de nicho, tem custos elevados e um alto consumo de energia. Há também um debate em curso sobre como ela deve ser rotulada, com preocupações de que o uso da palavra “carne” e imagens de gado nas embalagens possam induzir os consumidores ao erro.

Photograph: Supplied | Vow

Estaria disposto a experimentar? Uma sondagem da FSANZ de 2023, junto de australianos e neozelandeses, descobriu que apenas 24% das pessoas incorporariam prontamente esse produto nas suas dietas, com quase metade (48%) a afirmar que não o fariam. Mas o mundo da alimentação está a mudar rapidamente – quem sabe como serão os nossos pratos daqui a uma década?

