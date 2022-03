Queen e Pearl Jam: Abril é o mês dos tributos no Estúdio Time Out

Os grandes clássicos dos Queen chegam ao Estúdio Time Out pela voz dos One Vision, a maior banda de tributo aos Queen da Península Ibérica. O evento intimista está marcado para o dia 9 de abril, às 21.30.

A voz inesquecível de Freddie Mercury continua tão presente nos dias de hoje como quando ele ascendeu ao estrelato nas décadas de 70 e 80 do século passado. Anos depois da sua morte, e outros tantos desde a criação do projeto dos Queen com Adam Lambert, os fãs continuam a juntar-se em multidões para celebrar a música da banda inglesa.

No espectáculo no Estúdio Time Out vai poder ouvir músicas como "Under Pressure", "Somebody To Love" e "We Will Rock You", além de (como não podia deixar de ser) o grande hino "Bohemian Rhapsody".

As portas abrem às 20.30, para que possam garantir o melhor lugar, e os bilhetes já estão à venda aqui.

Se é do estilo revivalista e não perde um tributo, dia 23 de Abril, também no Estúdio Time Out, pode ouvir a banda Pearl Band numa homenagem aos Pearl Jam. Os bilhetes também já estão à venda, basta clicar aqui.

O uso de máscara continua a ser obrigatório nestes eventos, mas também pode beber um copo enquanto recorda as suas canções preferidas: o bar estará aberto durante estes concertos da Fever.

