Queer Lisboa regressa em Setembro com Ney Matogrosso e Camila Sosa Villada

O festival de cinema Queer Lisboa regressa entre 19 e 27 de Setembro, para a 29.ª edição, no Cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa. Entre os destaques desta edição estão Homem com H, biopic do realizador Esmir Filho sobre Ney Matogrosso, ou Tese sobre uma domesticação, do argentino Javier van de Couter, protagonizado pela escritora trans Camila Sosa Villada.

Apesar de o filme do artista brasileiro já ter passado pelas plataformas de streaming, esta será a oportunidade para ver a longa-metragem, pela primeira vez, numa sala de cinema.

No caso de Tese sobre uma domesticação, esta produção é inspirada no romance de Camila Sosa Villada, publicado este ano em Portugal. A adaptação estará incluída na secção Panorama, na qual também se encontra Homem com H.

Esta secção do Queer conta ainda com títulos como My Boyfriend el Fascista, documentário do italiano Matthias Lintner que confronta o espectador com a relação do realizador com Sadiel Gonzalez, um namorado cubano a viver em Itália e defensor assumido de ideologias de extrema-direita; ou ainda Peter Hujar’s Day, filme intimista de Ira Sachs que parte do livro homónimo de Linda Rosenkrantz para mergulhar na vida e no legado do fotógrafo nova-iorquino.

Além das estreias e novidades, o Queer Lisboa vai dedicar, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, uma retrospetiva ao cineasta francês Lionel Soukaz, que morreu em Fevereiro aos 71 anos. Figura pioneira e activista incontornável do movimento LGBTQIA+ em França, Soukaz deixou uma obra marcada pelo compromisso com a narração autobiográfica e pela afirmação do desejo, frequentemente alvo de censura pela ousadia com que explorou temas e linguagens.

A programação completa pode ser consultada no site do festival.

Cinema São Jorge e Cinemateca Portuguesa (Avenida da Liberdade). 19-27 Set

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp