Queima das fitas de Lisboa vai realizar-se online

Kappa Jota, Jimmy P ou Estraca são alguns dos nomes confirmados para a queima das fitas de Lisboa, que arranca esta quarta-feira e será inteiramente em formato digital. O evento termina no dia 18 e conta com uma vertente solidária em parceria com a SIC Esperança.

A decisão foi anunciada pela Associação Académica de Lisboa, através do Instagram, como forma de resposta aos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19. “A Queima das Fitas de Lisboa está de volta, desta vez com um formato solidário e digital, porque tu mereces a melhor semana da tua vida mesmo sem sair de casa”, pode ler-se na rede social.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Queima das Fitas de Lisboa (@queimadasfitasdelisboa) a 7 de Abr, 2020 às 1:45 PDT

Há, até agora, 22 confirmações, entre as quais o rapper Kappa Jota, Estraca, Filipe Pinto, No Maka, Jimmy P, David Antunes, Marta Carvalho, Freddy Locks ou MC Zuka. O evento decorre entre os dias 15 e 18 de Abril e pode ser visto no Instagram de forma gratuita.

