Quem é Paul Leduc? Doclisboa e Cinemateca dedicam-lhe retrospectiva

Em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, a próxima edição do Doclisboa – que acontece entre 17 e 27 de Outubro – vai integrar uma retrospectiva dedicada ao realizador mexicano Paul Leduc (1943-2020), chamada “Uma Dança para a Música do Tempo”. Será a maior retrospectiva de sempre dedicada ao realizador fora do seu país e a primeira a ser realizada na Europa.

Paul Leduc destacou-se no panorama cinematográfico mexicano na década de 1970, registando nos seus filmes não só a realidade social, política e cultural do México e da América Latina durante os seus anos de actividade, como também a história do seu país natal e respectiva herança, entre a ficção e o documentário. Uma obra que tem vindo a ser descoberta ao longo dos últimos anos graças ao trabalho desenvolvido pela Filmoteca da Universidade Nacional Autónoma do México.

“No seu cinema, Leduc quis sempre levar aos limites as linguagens cinematográficas mais convencionais, cruzando elementos do documentarismo, poesia, dança, música e magia, resultando esse trabalho numa linguagem única, vanguardista e independente”, descreve o Doclisboa numa nota enviada à imprensa.

Em antecipação do festival, a Esplanada da Cinemateca recebe uma sessão no próximo dia 5 de Julho, pelas 21.45, onde será exibido o filme ¿Cómo ves? (1986), um “retrato de carácter quase documental sobre a vida dos jovens num dos bairros mais pobres da Cidade do México, em que não há protagonistas, mas antes um fresco de micro-histórias, por vezes abstractas, que de uma forma quase irreconhecível se inspiram em textos de vários escritores, incluindo alguns autores seminais como José Agustín e José Revueltas”.

