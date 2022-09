Quem tem até 30 anos vai ter desconto no preço dos bilhetes no CCB

Pessoas com necessidades específicas, desempregados e jovens vão pagar menos para entrar nos espectáculos do Centro Cultural de Belém.

As pessoas com necessidades específicas têm, a partir de 23 de Setembro, desconto na compra de bilhetes para espectáculos no Centro Cultural de Belém (CCB), tal como já acontecia com os desempregados e os jovens. A idade limite para estes últimos usufruírem de uma redução do preços também foi alargada, dos 25 para os 30 anos.

"Desempregados, pessoas com necessidades específicas e os seus acompanhantes passam a ter 50% de desconto nos nossos espectáculos", disse Madalena Reis, do conselho de administração do CCB, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de apresentação da temporada 2022-2023. Os jovens até aos 30 anos terão um desconto de 20%, o mesmo que se aplicava até agora a quem tinha até 25 anos. A promoção aplica-se apenas em espetáculos de produção e co-produção CCB.

“Aumentámos, clarificámos e estendemos os nossos descontos para os grupos mais frágeis, para os grupos que têm mais dificuldade. Já existiam alguns [descontos] e nós agora clarificámos", afirmou ainda Madalena Reis, sublinhando que se pretende que estes potenciais espectadores “tenham melhores e mais condições” para ir ao CCB. “Falamos sempre muito sobre a questão dos novos públicos e da renovação de públicos e, uma vez que fazemos 30 anos, é uma forma também de celebrar o CCB.”

Já sobre a temporada que arranca em Outubro, sob o mote Um Chão Comum, a programação tem como destaque a ópera, com seis óperas previstas, cinco delas encenadas. Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy, é o espectáculo inaugural da temporada, com encenação de Kristiina Helin, da Orquestra XXI, nos dias 7 e 9 de Outubro (Sex 19.00, Dom 17.00).

