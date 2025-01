Quem tem menos de 25 anos vai pagar metade do bilhete nestes teatros

Com a entrada do novo ano, os jovens passam a ter um desconto de 50% em bilhetes para espectáculos de teatros em Lisboa e no Porto. O limite de idade para usufruir da medida, que entrou em vigor esta quarta-feira, 1 de Janeiro, é 25 anos.

A medida Acesso Teatro 50% abrange as propostas artísticas do Teatro Nacional de São Carlos e do Teatro Nacional D. Maria II que, estando ambos fechados para obras de requalificação, apresentam espectáculos fora de portas em Lisboa e no resto do país, e também do Teatro Camões, casa da CNB (Companhia Nacional de Bailado). No Porto, a medida estende-se ao Teatro Nacional São João.

Aprovada em Conselho de Ministros em Outubro de 2024, a Acesso Teatro 50% procura "estimular e facilitar o acesso às programações e aos bens culturais do Estado", à semelhança da medida de 52 dias de acesso gratuito a museus, monumentos e palácios, pode ler-se em comunicado do Ministério da Cultura.

