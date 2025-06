Quer Ajuda ou vai à Pala? Brunch Electronik está de volta a Lisboa

Com DJs como Paco Osuna, Nina Kraviz ou Solomun, eventos estão de volta para aquecer o Verão com música electrónica. Além de Lisboa, estreia-se no Algarve.

É um dos eventos mais procurados de música electrónica e está de volta. O Brunch Electronik anunciou novas datas e artistas como Paco Osuna, Nina Kraviz ou Solomun, mas as novidades não ficam por aqui. Além do regresso a Lisboa, na Tapada da Ajuda, o raio de acção desta festa alarga-se ainda para a zona da Expo, com uma paragem na Pala do Pavilhão de Portugal, e para o Algarve.

A programação estende-se até Setembro, com seis datas confirmadas em Lisboa: 29 de Junho, 12 de Julho, 26 de Julho, 10 de Agosto e 7 de Setembro na Tapada da Ajuda, e 23 de Agosto na Pala do Pavilhão de Portugal. Pelo meio, a 3 de Agosto, o Brunch viaja até ao NoSolo Água, em Portimão, para uma edição especial no sul do país.

O cartaz apresenta uma curadoria que cruza veteranos com novas promessas da electrónica global. Paco Osuna, Franky Rizardo, East End Dubs, Marc Maya, Poppy, Nico Moreno, Victoria, Ketarina, Hugel, Moblack, Taby, Nina Kraviz, Patrick Mason, Solomun, havendo ainda espaço para actuações em formato b2b, como Brusca com Laura, ou Bakka com Riascode.

Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos por valores entre os 35€ e os 40€.

