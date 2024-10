Quer andar de balão de ar quente? Vai ter várias oportunidades no Alentejo

Entre 7 e 13 de Novembro, balões de ar quente vão preencher os céus do Alto Alentejo. Conte com a participação de 30 equipas de vários países no festival, que percorre Alter do Chão, Fronteira, Monforte, Ponte de Sor e Benavila.

A 27.ª edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente, organizado pela Publibalão, regressa à região alentejana para levar as pessoas a voar. Os balões são vários, de muitas cores e feitios, e são pilotados por equipas de balonistas que vêm de Espanha, dos Países Baixos, de França, e Bélgica. Portugal também está representado.

Ao longo de seis dias, vão realizar-se 11 voos livres. Para quem quiser andar de balão, terá de adquirir uma pulseira solidária, cujos valores variam entre os 75€ e os 90€ e revertem a favor dos Bombeiros Voluntários das localidades por onde passa o festival.

O programa inclui dois voos por dia, das 07.00 às 11.00 e das 14.30 às 17.30, em cada município. Arranca a 7 de Novembro, em Monforte, no dia seguinte segue para Fronteira, e a 12 para Alter do Chão. À excepção dos anteriores, no último dia, 13 de Novembro, em Benavila, os voos descolam apenas de manhã. Nos dias 9 e 10, em Ponte de Sor e Montargil, respectivamente, só terá a oportunidade de ver os balões cá de baixo, já que essas datas estão esgotadas.

Este ano, o Night Glow, considerado o ponto alto do festival, tem entrada gratuita. Durante o espectáculo nocturno, que cruza luz, música e cor, os pilotos preparam os balões como se fossem descolar, mas na verdade estes ficam presos a alguns metros do chão, onde são libertadas chamas. Tem data marcada a 9 de Novembro, às 19.45, em Ponte de Sor.

Todas as informações acerca do Festival Internacional de Balões de Ar Quente, bem como acerca da aquisição das pulseiras, podem ser consultadas no site.

Vários locais (Alentejo). 7-13 Nov. Ter-Dom 07.00-11.00 e 14.30-17.30, Qua 07.00-11.00, Sáb 19.45. 75€-90€

