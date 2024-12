Quer aprender a graffitar? A Lx Factory vai ter um workshop

Se sempre quis aprender ou aperfeiçoar-se na técnica do graffiti, este workshop pode ser o empurrão que faltava. A iniciativa é do Museu Banksy Lisboa em colaboração com a Lx Factory, que já tinha uma exposição pop-up dedicada ao artista, com obras que não estão no museu, e uma loja com merchandising oficial.

Agora, recebe um workshop, que está marcado para o dia 21 de Dezembro e que tem como parceira a Street Art Tours, que estará responsável de trazer artistas para dinamizar o evento.

O programa para dia 21 está dividido em duas partes: às 11.30, o objectivo será aprender a pintar com spray, utilizando stencils, e decorar um saco de pano; às 14.30 será altura de começar a pintar em freestyle na parede e a treinar a assinatura ou tag.

Os bilhetes para participar no workshop já estão à venda.

Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). Sáb 21 Dez 11.30-16.00. 45€

