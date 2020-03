Quer aprender mais sobre o planeta? Há aulas virtuais grátis até Abril

Se já não sabe como entreter os miúdos, lembre-se que há um mundo de coisas para aprender e não é preciso sair à rua para exercitar a curiosidade. Entre 24 de Março e 6 de Abril, vão estar a decorrer online sessões grátis de educação ambiental para todas as idades, a partir dos três anos.

Como podemos salvar o planeta sem sair de casa? Esta é apenas uma das muitas questões que poderá ver esclarecidas nas aulas virtuais programadas pela Associação Natureza Portugal, uma organização não governamental dedicada à conservação da riqueza natural do nosso país. Durante uma semana, vão realizar-se mais de dez sessões grátis para crianças, jovens e adultos.

Na próxima terça-feira, 24 de Março, o dia começa com uma aula sobre cavalos-marinhos (11.00-12.00), a pensar em crianças dos seis aos nove anos. Depois de almoço, das 15.00 às 16.00, as crianças dos dez aos 15 vão descobrir os cavalos-marinhos que existem em Portugal. No final da semana, a 27 de Março, há mais três aulas: “Como salvar o nosso planeta sem sair de casa?” (11.00-12.00), para crianças dos três aos seis; “Participar na Hora do Planeta sem sair de casa” (15.00-16.00), para crianças dos dez aos 15; e “Liderança ambiental” (18.00-19.00), para jovens dos 16 aos 25. Esta última temática repete-se, mais tarde, a 30 de Março (18.00-19.00) e a 6 de Abril (16.00-17.00), para a mesma faixa etária.

Para as crianças dos três aos seis anos, destaca-se ainda a sessão marcada para 31 de Março, das 10.00 às 11.00, sobre como descobrir a natureza através da janela. Mas há mais aulas para marcar na agenda. Destacam-se, por exemplo, as sessões “A história contada pelo lobo-ibérico” (6 Abr, 10.00-11.00, a partir dos três anos), “Cozinheiros por um dia: vamos fazer lanches saudáveis e sustentáveis” (8 Abr, 10.00-11.00, a partir dos três anos) e “A nossa casa depende do que os ecossistemas nos dão?” (8 Abr, 11.00-12.00, 6-9 anos).

É possível consultar o programa de aulas completo na página de Facebook da WWF Portugal ou no site da Associação Natureza Portugal.

